Son dönemde artan ekonomik kriz ve enflasyon vatandaşın belini bükerken, emekli maaşına yapılan zam ise açlık sınırının altında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emekli Pazar Desteği ile 2026 yılında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL destek sağlayacak. Ödemeler ramazan ayında yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında, 8 sosyal destek paketi ile 1.822.543.000 TL tutarında, 176 bin 66 haneye İstanbulkart desteğiyle 352.132.000 TL, engelli çocuğu olan 15 bin 637 anneye 93.822.000 TL destek sağladı.

Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Emekli Pazar Desteği'nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler faydalanabiliyor.