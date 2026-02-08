Transfer dönemi sona erdi ancak heyecan bitmek bilmiyor. Pazar gününün öne çıkan maçlarını ve detaylarını sizler için derledik.
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları...
Futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Futbolseverler için günün öne çıkan maçları sizlerle. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Genk - Anderlecht
15.30 | Cegeka Arena
AZ Alkmaar - Ajax
16.30 | AFAS Stadion | S Sport Plus - Tivibu Spor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
17.00 | Çaykur Didi Stadyumu | beIN SPORT1
Liverpool - Manchester City
19.30 | Anfield | beIN SPORTS 3
Beşiktaş - Alanyaspor
20.00 | Tüpraş Stadyumu | beIN SPORT1
Atletico Madrid - Real Betis
20.30 | Riyadh Air Metropolitano | S Sport - S Sport Plus
Juventus - Lazio
22.45 | Allianz Stadium | S Sport Plus - S Sport 2 - Tivibu Spor 1
PSG - Marsilya
22.45 | Parc des Princes | beIN SPORT4
Valencia - Real Madrid
23.00 | Estadio de Mestalla | S Sport - S Sport Plus
