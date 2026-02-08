Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları...

Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları...

Futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Futbolseverler için günün öne çıkan maçları sizlerle. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 1

Transfer dönemi sona erdi ancak heyecan bitmek bilmiyor. Pazar gününün öne çıkan maçlarını ve detaylarını sizler için derledik.

1 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 2

Genk - Anderlecht

15.30 | Cegeka Arena

2 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 3

AZ Alkmaar - Ajax

16.30 | AFAS Stadion | S Sport Plus - Tivibu Spor

3 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 4

Çaykur Rizespor - Galatasaray

17.00 | Çaykur Didi Stadyumu | beIN SPORT1

4 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 5

Liverpool - Manchester City

19.30 | Anfield | beIN SPORTS 3

5 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 6

Beşiktaş - Alanyaspor

20.00 | Tüpraş Stadyumu | beIN SPORT1

6 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 7

Atletico Madrid - Real Betis

20.30 | Riyadh Air Metropolitano | S Sport - S Sport Plus

7 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 8

Juventus - Lazio

22.45 | Allianz Stadium | S Sport Plus - S Sport 2 - Tivibu Spor 1

8 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 9

PSG - Marsilya

22.45 | Parc des Princes | beIN SPORT4

9 10
Pazar günü alev alıyor: İşte günün öne çıkan maçları... - Resim: 10

Valencia - Real Madrid

23.00 | Estadio de Mestalla | S Sport - S Sport Plus

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro