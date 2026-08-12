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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazandı.

ROTA PREMIER LİG'E ÇEVRİLDİ

Şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılarda taraftarların yeni transfer beklentisi sürerken yönetimin rotasını Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'e çevirdiği ve Gabriel Martinelli için somut adım attığı iddia edildi.

MARTINELLI İÇİN 45 MİLYON EURO

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, Gabriel Martinelli'nin transferi için Arsenal'e 45 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin İngiliz kulübünün masasında olduğu ve Arsenal'den gelecek yanıtın beklendiği aktarıldı.

GALATASARAY'IN ÖNCELİKLİ HEDEFİ

Brezilyalı yıldızın, Galatasaray'ın mevcut transfer planlamasında öncelikli hedef konumunda olduğu belirtildi.