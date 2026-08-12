Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazandı.

ROTA PREMIER LİG'E ÇEVRİLDİ

Şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılarda taraftarların yeni transfer beklentisi sürerken yönetimin rotasını Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'e çevirdiği ve Gabriel Martinelli için somut adım attığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Arsenal'e Martinelli için dev teklif - Resim : 1

MARTINELLI İÇİN 45 MİLYON EURO

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, Gabriel Martinelli'nin transferi için Arsenal'e 45 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin İngiliz kulübünün masasında olduğu ve Arsenal'den gelecek yanıtın beklendiği aktarıldı.

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GALATASARAY'IN ÖNCELİKLİ HEDEFİ

Brezilyalı yıldızın, Galatasaray'ın mevcut transfer planlamasında öncelikli hedef konumunda olduğu belirtildi.