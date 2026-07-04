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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

MENAJERİYLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Haberde, Galatasaray yönetiminin Norveçli futbolcunun menajeri Bjorn Kvarme ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi. Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı forması giyen Odegaard'ın transfer sürecini temsilcisine bıraktığı, yapılan görüşmelerin ise olumlu geçtiği aktarıldı.

ARSENAL AYRILIĞA SICAK BAKIYOR İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'in, aynı bölgede forma giyen Eberechi Eze'nin yükselen performansı nedeniyle Martin Odegaard'ın ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürüldü. Haberde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de Norveçli yıldızla ilgilenen kulüpler arasında olduğu ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fanatik'in haberine göre taraflar arasındaki görüşmelerde bonservis bedelinin 30-35 milyon euro seviyelerinde şekillenebileceği konuşuluyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 65 milyon euro olan Odegaard, 2021 yılında Real Madrid'den Arsenal'e yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.