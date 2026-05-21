Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamasının ardından yabancı oyuncu kuralındaki değişiklik nedeniyle yerli futbolcu arayışlarına hız verdi.

Yeni düzenlemeyle 12+2 sisteminden 10+4 modeline geçilecek olması ve 4 kontenjanın 23 yaş altı oyunculara ayrılması, sarı-kırmızılıları Türk futbolculara yönlendirdi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray’ın listesinde öne çıkan isimlerden biri, Danimarka’da başarılı bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir oldu. 23 yaşındaki oyuncunun 12 gol ve 21 asistlik performansıyla dikkat çektiği, önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayabileceği belirtildi.

Bir diğer aday ise Can Uzun oldu. Eintracht Frankfurt forması giyen genç oyuncunun yüksek bonservis bedelinin transferde en büyük engel olduğu ifade edildi.

Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray’ın radarındaki diğer isimler arasında yer alırken, Ümit Akdağ da savunma hattı için değerlendirilen oyuncular arasında bulunuyor.