Premier Lig'de bitime bir hafta kala Arsenal'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Manchester City'de ilk ayrılık resmiyet kazandı.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız Bernardo Silva, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Manchester City'e veda ettii.

BERNARDO SILVA: 'MANCHESTER CITY TARAFTARI OLARAK AYRILIYORUM'

Bernardo Silva mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim."

MANCHESTER CITY'DE EFSANELER ARASINA İSMİNİ YAZDIRDI

Manchester City'de 9 yıl forma giyen Bernardo Silva toplam 459 maça çıktı ve 76 gol, 77 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki yıldız oyuncu 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa ve 1 Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplam 16 kupa kazanarak Manchester City tarihinin efsaneleri arasına ismini yazdırdı.