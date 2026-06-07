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Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Singo, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

ÜÇ DEV KULÜP TAKİPTE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İtalya'dan Napoli, Almanya'dan Borussia Dortmund ve İngiltere'den Newcastle United, Fildişi Sahilli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Söz konusu kulüplerin, Singo'yu Dünya Kupası maçlarında özel olarak takip edeceği öne sürüldü.

OKAN BURUK'UN PLANLARINDA YER ALIYOR

Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 25 yaşındaki savunma oyuncusunu yeni sezonun ideal ilk 11'inde düşündüğü belirtildi. Singo'nun sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu da aktarıldı.

KARAR GELECEK TEKLİFLERE BAĞLI

Sarı-kırmızılı yönetimin ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Milli takım performansıyla dikkat çeken Singo'nun, gösterdiği gelişimle kulübün beklentilerini yükselttiği kaydedildi.