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Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tartışılmaya devam ederken sarı-kırmızılı taraftarların kombine biletlere gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

Tribün Doluluk sayfasının paylaştığı bilgiye göre; Galatasaray'da 9 Ağustos saat 21.45 itibarıyla satılan kombine sayısı 40 bin 218'e ulaştı.

TRANSFER TEPKİSİ TRİBÜNE YANSIMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetimin transfer çalışmalarında geç kaldığını savunarak hem sosyal medya üzerinden hem de Rams Park'ta oynanan hazırlık maçlarında tepkilerini dile getirmişti.

Buna karşın kombine satışlarında ulaşılan rakam, taraftarların yeni sezonda takımlarına olan bağlılığını ortaya koydu.

TARAFTARDAN YENİ SEZON ÖNCESİ GÜÇLÜ DESTEK

Transfer konusunda yönetime yönelik eleştiriler devam ederken 40 bin 218 kombine satılması, Galatasaray taraftarının tribündeki desteğini yeni sezonda da güçlü şekilde sürdüreceğinin önemli göstergelerinden biri oldu.