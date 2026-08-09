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Galatasaray’a transferinin ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, tedavi sürecini tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, çalışmalarına saha antrenmanlarıyla devam etmeye başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Singo’nun transferi için Monaco’ya 30 milyon Euro bonservis ödemişti.

60 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ GERİ ÇEKİLDİ

Singo’nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olarak belirlenmişti. İtalyan kulüplerinden kiralama önerileri alan Galatasaray ise bu tekliflere sıcak bakmadı.

Bununla birlikte sarı-kırmızılı yönetim, Singo’nun ayrılığı konusunda tamamen kapıları kapatmadı. Monaco’ya ödenen 30 milyon Euroluk bonservisin karşılanması halinde oyuncunun satışına onay verilmesi planlanıyor.

SİNGO İÇİN 30 MİLYON EURO FORMÜLÜ

Sağ bek bölgesinde forma giydiğinde sakatlık problemi yaşama ihtimali bulunan Singo için Galatasaray’ın belirlediği yeni satış bedeli 30 milyon Euro oldu. Sarı-kırmızılıların, 2000 doğumlu futbolcunun durumuna bağlı olarak İngiltere’den talipleri bulunan Roland Sallai’nin satışına da izin vermediği aktarıldı.

B PLANINDA SACHA BOEY VAR

Singo konusunda son anda farklı bir gelişme yaşanması halinde Galatasaray’ın alternatifinin Sacha Boey olacağı belirtildi. Bayern Münih’in kadro planlamasında yer almayan Fransız sağ bekin, devre arasında olduğu gibi yeniden sarı-kırmızılıların gündemine alınması bekleniyor.

Bayern Münih’in Sacha Boey’u gelecek planlarında düşünmediği daha önce açıklanmıştı.

Wilfried Singo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yaptı. Fildişi Sahilli futbolcu bu maçlarda 2 gol atarken 3 de asist gerçekleştirdi.

DÜNYA KUPASI’NDA DA SAKATLIK YAŞADI

Singo, 2026 Dünya Kupası’nda Almanya ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirdi. Fildişi Sahilli oyuncu turnuvada yalnızca 2 maçta forma giyebildi.