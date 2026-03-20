Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası kolunda tespit edilen kırık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Tedavi sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Liverpool karşılaşmasının ardından kolu alçıya alınan Osimhen için ameliyat sürecinin gündemde olduğu belirtilmişti. Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna dair detaylar netleşmeye başladı.

Haberlere göre, ertelenen Göztepe maçı takvimine bağlı olarak ligde Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmaları dahil 3-4 maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Türkiye Kupası’nda da bir mücadeleyi kaçırması bekleniyor.

Galatasaray sağlık ekibinin, Osimhen’i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Oyuncunun en erken yaklaşık bir ay içinde sahalara dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.