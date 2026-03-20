Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti

ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti

ÖTV muafiyetinde üst sınır 2,8 milyon TL’ye yükselirken, gözler Meclis’te görüşülen yeni düzenlemeye çevrildi. CHP’nin teklifi kabul edilirse, 10 yılını doldurmuş çiftçi emeklileri de 700 bin TL altındaki araçlardan yararlanabilecek. İşte öne çıkan 8 model…

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 1

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından emekliler için TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle onaya kalan ÖTV'siz araçlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

1 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 2

Halihazırda ÖTV muafiyetinden yalnızca engel oranı %90 ve üzeri olan, sağlık raporuyla uygunluğu belgelenmiş ve gerekli özel tertibatı sağlayan bireyler yararlanabiliyor. Emeklilere yönelik düzenleme ise henüz yürürlüğe girmiş değil.

2 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 3

Yeni üst limitin belirlenmesiyle birlikte, bayi fiyatlarına göre ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçların sayısı arttı. Listede iki elektrikli modelin yanı sıra SUV segmentinde araçlar da dikkat çekiyor. En yüksek fiyatlı model ÖTV’siz yaklaşık 1,7 milyon TL’ye ulaşırken, en uygun seçenek 638 bin TL seviyesine kadar düşüyor. Ayrıca iki modelin 700 bin TL sınırının altında kaldığı görülüyor.

3 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 4

ARAÇ SATIN ALACAKLARIN ŞARTLARI KARŞILAMASI GEREKİYOR

ÖTV muafiyetiyle araç satın alacakların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Araçta en az %40 yerli üretim katkısı bulunması, satın alınan otomobilin 10 yıl boyunca satılamaması ve bu süre dolmadan satış yapılması halinde verginin geri ödenmesi bu şartlar arasında yer alıyor. 27 Aralık 2024 öncesinde alınan araçlar için ise bu süre 5 yıl olarak uygulanıyor.

4 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 5

Meclis’te bekleyen teklif yasalaşırsa, belirlenen kriterleri sağlayan emekli çiftçiler için bazı araçların 700 bin TL’nin altında satın alınabilmesinin önü açılacak. Teklifte ayrıca, araçların 5 yıl boyunca devredilemeyeceği, ancak doğal afet veya kaza sonucu hurdaya ayrılması durumunda bu hakkın yeniden kullanılabileceği ifade ediliyor.

Kırsal bölgelerde aracın bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken teklif sahibi, düzenlemenin özellikle emekli çiftçilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtiyor. Ancak teklif henüz kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlükte bulunmuyor.

İŞTE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK O OTOMOBİLLER
ÖTV'siz alınabilecek en avantajlı 8 otomobili pahalıdan ucuza şu şekilde sıralandı:

5 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 6

1- TOGG T10F (Elektrikli)

Liste fiyatı: 1.878.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL

6 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 7

2- TOGG T10X (Elektrikli)

Liste fiyatı: 1.862.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL

7 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 8

3 - Toyota C-HR

Liste fiyatı: 2.090.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL

8 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 9

4 - Renault Megane

Liste fiyatı: 1.950.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL

9 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 10

5- Toyota Corolla

Liste fiyatı: 1.650.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL

10 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 11

6- Hyundai Bayon

Liste fiyatı: 1.450.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL

11 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 12

7 - Fiat Egea Sedan

Liste fiyatı: 1.150.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL

12 13
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti - Resim: 13

8- Fiat Egea Cross

Liste fiyatı: 1.250.000 TL

ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL.

13 13
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro