CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından emekliler için TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle onaya kalan ÖTV'siz araçlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
ÖTV’siz alınabilecek araçlar açıklandı: 8 model netleşti
ÖTV muafiyetinde üst sınır 2,8 milyon TL’ye yükselirken, gözler Meclis’te görüşülen yeni düzenlemeye çevrildi. CHP’nin teklifi kabul edilirse, 10 yılını doldurmuş çiftçi emeklileri de 700 bin TL altındaki araçlardan yararlanabilecek. İşte öne çıkan 8 model…Derleyen: Cansu İşcan
Halihazırda ÖTV muafiyetinden yalnızca engel oranı %90 ve üzeri olan, sağlık raporuyla uygunluğu belgelenmiş ve gerekli özel tertibatı sağlayan bireyler yararlanabiliyor. Emeklilere yönelik düzenleme ise henüz yürürlüğe girmiş değil.
Yeni üst limitin belirlenmesiyle birlikte, bayi fiyatlarına göre ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçların sayısı arttı. Listede iki elektrikli modelin yanı sıra SUV segmentinde araçlar da dikkat çekiyor. En yüksek fiyatlı model ÖTV’siz yaklaşık 1,7 milyon TL’ye ulaşırken, en uygun seçenek 638 bin TL seviyesine kadar düşüyor. Ayrıca iki modelin 700 bin TL sınırının altında kaldığı görülüyor.
ARAÇ SATIN ALACAKLARIN ŞARTLARI KARŞILAMASI GEREKİYOR
ÖTV muafiyetiyle araç satın alacakların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Araçta en az %40 yerli üretim katkısı bulunması, satın alınan otomobilin 10 yıl boyunca satılamaması ve bu süre dolmadan satış yapılması halinde verginin geri ödenmesi bu şartlar arasında yer alıyor. 27 Aralık 2024 öncesinde alınan araçlar için ise bu süre 5 yıl olarak uygulanıyor.
Meclis’te bekleyen teklif yasalaşırsa, belirlenen kriterleri sağlayan emekli çiftçiler için bazı araçların 700 bin TL’nin altında satın alınabilmesinin önü açılacak. Teklifte ayrıca, araçların 5 yıl boyunca devredilemeyeceği, ancak doğal afet veya kaza sonucu hurdaya ayrılması durumunda bu hakkın yeniden kullanılabileceği ifade ediliyor.
Kırsal bölgelerde aracın bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken teklif sahibi, düzenlemenin özellikle emekli çiftçilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtiyor. Ancak teklif henüz kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlükte bulunmuyor.
İŞTE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK O OTOMOBİLLER
ÖTV'siz alınabilecek en avantajlı 8 otomobili pahalıdan ucuza şu şekilde sıralandı:
1- TOGG T10F (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.878.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL
2- TOGG T10X (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.862.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL
3 - Toyota C-HR
Liste fiyatı: 2.090.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL
4 - Renault Megane
Liste fiyatı: 1.950.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL
5- Toyota Corolla
Liste fiyatı: 1.650.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL
6- Hyundai Bayon
Liste fiyatı: 1.450.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL
7 - Fiat Egea Sedan
Liste fiyatı: 1.150.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL
8- Fiat Egea Cross
Liste fiyatı: 1.250.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL.