Galatasaray Kulübü, Liverpool deplasmanında oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen’in kolunda kırık belirlendiğini, başparmağında derin kesik oluşan Noa Lang’ın ise cerrahi müdahaleye alınacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirme yaptı.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Osimhen’in sağ kolunda kırık tespit edildiği aktarıldı. Mücadelenin ilk yarısında koluna darbe alan ve devreye kadar sahada kalan oyuncunun, ara sırasında yapılan kontrollerin ardından risk nedeniyle ikinci yarıda görev almadığı belirtildi. Karşılaşma sonrası hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde sağ ön kolunda kırık saptanan futbolcunun kolunun alçıya alındığı ifade edildi. Ameliyat gerekip gerekmediğine yönelik kararın ise yapılacak ileri değerlendirmelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Noa Lang’ın maç sırasında reklam panosu ile bariyer arasında kalarak sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluştuğu ve Liverpool’da kulüp sağlık ekibinin de katılımıyla bir operasyon geçirileceği bilgisi paylaşıldı.