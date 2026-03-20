20 Mart 2026 Cuma
İktidarın bayram hediyesi akaryakıta tarihi zam oldu

Orta Doğu'daki savaş şiddetini artırdı. Akaryakıta devasa zamlar geldi. Eşel Mobil freni de kalkınca vatandaşın cebi alev aldı. Yenileri ise yolda.

Aykut Metehan
Akaryakıtta tabela değişti, tarihi zamlar pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına 5 lira 18 kuruşluk tarihi bir zam yapıldı.

Motorine yapılan 5 lira 18 kuruşluk zam, büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde motorin fiyatlarını 70 TL barajının üzerine taşıdı.

Söz konusu zamla birlikte motorinin litresi 70 lirayı geçti. Böylece motorine yüzde 10'a yakın bir zam gelmiş oldu.

İktidar yeni bir düzenleme yapmadığı için Eşel Mobil uygulaması kapsamında ÖTV'den düşürülecek vergi oranı limiti de böylece doldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam sonrası akaryakıtta tabela şöyle oldu:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL

EŞEL MOBİL UYARISI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, henüz 15 Mart'ta yaptığı açıklamada sistemin çökeceği uyarısında bulunmuştu. "AKP mışıl mışıl uyuyor. Motorine seri zamlar gelmek üzere!" diyerek bugünkü tabloya işaret eden Yavuzyılmaz, 15 Mart itibarıyla 65,89 TL olan 1 litre motorinin pompa fiyatında sadece 0,48 TL ÖTV kaldığını hesaplamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
