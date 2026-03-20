Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polonya’da Lech Poznan ile karşı karşıya geldi.
Arda Turan tarih yazıyor: Shakhtar Konferans Ligi'nde çeyrek finalde
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Lech Poznan’a deplasmanda kaybetse de ilk maçtaki avantaj sayesinde rakibine üstünlük kurarak UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.İbrahim Doğanoğlu
Polonya ekibi ilk yarıda M. Ishak’ın golleriyle 2-0 öne geçti.
Lech Poznan’da Bragança, 67. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi ve Shakhtar farkı 2-1’e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.
SHAKHTAR ÇEYREK FİNALDE
İlk maçı da 3-1 kazanan Arda Turan’ın öğrencileri, toplamda 4-3’lük skorla çeyrek finale yükseldi.
RAKİP AZ ALKMAAR
Shakhtar, çeyrek finalde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
Ukrayna’daki durum nedeniyle Konferans Ligi iç saha maçlarını Polonya’da oynamak zorunda kalan Shakhtar, lig aşamasını 6. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı.
UKRAYNA'DA DA LİDER
Shaktar aynı zamanda Ukrayna Ligi’nde 20 maçta topladığı 47 puanla liderliğini sürdürüyor.
Arda Turan ve ekibinin performansı Avrupa’da dikkat çekmeye devam ediyor.