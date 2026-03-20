ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sonrası ekonomi piyasasında pek çok yatırım aracında oynaklıklar dikkat çekti. Petrol fiyatları 120 TL seviyelerine kadar gelmiş, güvenli liman altın ise sert bir düşüş yaşamıştı.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında sürpriz rakamlar: Piyasada bayram haraketliliği… Kimse inanamadı
Powell’ın 'jeopolitik risk' vurgusuyla "kara döngüye" giren piyasalar, Ramazan Bayramı’nın ilk gününe nasıl uyandı? Dün 400 dolarlık dev kayıp yaşayan altın cephesinde gece yarısı yeniden tırmanışa geçti. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum....Süleyman Çay
Son olarak ABD Merkez Bankası(FED), savaş gerilimi nedeniyle faiz kararını sabit tutma kararı aldı. Faiz indirimine gitmeyeceği kesin olarak biliniyordu. Ancak FED Başkanı Powel, yaptığı açıklamalarda savaşa dikkat çekerek jeopolitik risklerin devam etmesi halinde sabit tutmaya devam edeceklerini belirtti. Ancak Powel, şu anda bir faiz artırımı yapmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.
ABD tarafında gelen faiz kararı ve açıklamalar piyasada kara bir döngü oluşturdu. Bu noktada güvenli limanda sert düşüş yaşanırken, petrol tarafındaki artış dikkat çekti. Peki Ramazan Bayramı’nın ilk günü piyasalar nasıl başladı?
Dünkü sert satışlar güne pozitif olarak başladı. Petrol tarafında 110 doları aşan rakam anlık olarak 103 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.
Dolar tarafında ise 44,32 seviyesi korunurken Euro da 51,30 bandına hafif bir iniş göze çarpıyor. Bitcoin tarafında da 70 bin dolar sınırında seyrediyor.
Gelelim dünkü 400 dolar düşüş ile dikkatleri üzerine çeken güvenli liman altına. Altın tarafı ise gece saatlerinde sürpriz bir artış yaşadı. 4 bin 600 dolara kadar gerileyen ons altın anlık olarak 4 bin 720 dolar seviyelerine geldi. Ons gümüş tarafında da yükseliş gözlemlendi. 73 dolar seviyelerine gelen gümüş, 73,81 dolar bandına hafif bir yükseliş kaydetti.
En merak edilen ise serbest piyasa ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları oldu. Dün sert satışlarla Kapalıçarşı’da 7 bin 20 TL seviyelerini gören gram altın dikkat çekmişti. Serbest piyasada gram altın fiyatı ise 6 bin 602 TL seviyelerini görmüştü.
Peki Kapalıçarşı altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum…
Gram altın
Alış: 6 bin 949 TL
Satış: 7 bin 280 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 384 TL
Satış: 11 bin 922 TL
Yarım altın
Alış: 22 bin 768 TL
Satış: 23 bin 772 TL
Tam altın
Alış: 45 bin 396 TL
Satış: 47 bin 362 TL