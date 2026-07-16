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Galatasaray’da yeni sezon öncesi orta saha arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer listesine bir ismi daha ekledi.

ENCİSO GÜNDEMDE

On numara pozisyonu için takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın, Strasbourg forması giyen Julio Enciso ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki Paraguaylı oyuncunun, potansiyeli ve yabancı kuralına uygunluğu nedeniyle tercih edildiği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Strasbourg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Enciso için Fransız ekibinin yaklaşık 25 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray’ın ise bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama teklifini devreye sokması bekleniyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 27 maçta forma giyen Enciso, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Dünya Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray yönetimi, orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışını sürdürürken Enciso transferi için temaslarını yoğunlaştırıyor.