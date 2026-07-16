Yeniçağ Gazetesi
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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri

Sarı-kırmızılılarda son yıllara damga vuran Mauro Icardi, performansı ve istatistikleriyle kulüp tarihine adını yazdırarak veda etti.

Kaynak: Diğer
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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 1

Galatasaray’da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği süreçte attığı goller, kazandırdığı kupalar ve kırdığı rekorlarla kulüp tarihinin en önemli yabancı oyuncularından biri oldu.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 2

Performans istatistiklerine göre Icardi, yalnızca gol katkısıyla değil, büyük maçlardaki etkisi ve Avrupa performansıyla da öne çıktı.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 3

1. Genel performansı

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte 6 kupa kazandı.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 4

2. Sezon sezon katkı

2022/23: 26 maç – 23 gol – 8 asist
2023/24: 47 maç – 32 gol – 11 asist
2024/25: 14 maç – 6 gol – 1 asist
2025/26: 47 maç – 19 gol – 16 asist

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 5

3. Süper Lig istatistiği

Opta verilerine göre Icardi, Süper Lig’de attığı 65 golle beklenen gol (51.8 xG) değerinin 13.2 üzerine çıkarak bu alanda en yüksek farkı yakalayan santrfor oldu.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 6

4. Derbi performansı

Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlarda attığı kritik gollerle derbi performansıyla öne çıktı. Özellikle iç sahada belirleyici bir rol üstlendi.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 7

5. Avrupa katkısı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında attığı gollerle takımın skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Kritik karşılaşmalarda etkili performans sergiledi.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 8

6. Rekorlar

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde etti ve aynı zamanda Rams Park tarihinin en fazla gol atan oyuncusu oldu.

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Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri - Resim: 9

7. Takım üzerindeki etkisi

Son yıllarda kazanılan şampiyonluklarda ve kupalarda önemli rol oynadı. Hücum organizasyonlarının temel parçası oldu.

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