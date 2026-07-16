Galatasaray’da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği süreçte attığı goller, kazandırdığı kupalar ve kırdığı rekorlarla kulüp tarihinin en önemli yabancı oyuncularından biri oldu.
Mauro Icardi’nin mirası: İşte unutulmaz Galatasaray kariyeri
Sarı-kırmızılılarda son yıllara damga vuran Mauro Icardi, performansı ve istatistikleriyle kulüp tarihine adını yazdırarak veda etti.Kaynak: Diğer
Performans istatistiklerine göre Icardi, yalnızca gol katkısıyla değil, büyük maçlardaki etkisi ve Avrupa performansıyla da öne çıktı.
1. Genel performansı
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte 6 kupa kazandı.
2. Sezon sezon katkı
2022/23: 26 maç – 23 gol – 8 asist
2023/24: 47 maç – 32 gol – 11 asist
2024/25: 14 maç – 6 gol – 1 asist
2025/26: 47 maç – 19 gol – 16 asist
3. Süper Lig istatistiği
Opta verilerine göre Icardi, Süper Lig’de attığı 65 golle beklenen gol (51.8 xG) değerinin 13.2 üzerine çıkarak bu alanda en yüksek farkı yakalayan santrfor oldu.
4. Derbi performansı
Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlarda attığı kritik gollerle derbi performansıyla öne çıktı. Özellikle iç sahada belirleyici bir rol üstlendi.
5. Avrupa katkısı
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında attığı gollerle takımın skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Kritik karşılaşmalarda etkili performans sergiledi.
6. Rekorlar
Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde etti ve aynı zamanda Rams Park tarihinin en fazla gol atan oyuncusu oldu.
7. Takım üzerindeki etkisi
Son yıllarda kazanılan şampiyonluklarda ve kupalarda önemli rol oynadı. Hücum organizasyonlarının temel parçası oldu.