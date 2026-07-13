Galatasaray’da yeni sezon kadro planlamasında takımdan ayrılması beklenen isimlerden Victor Nelsson için transfer iddiaları güç kazanmaya başladı.
MONZA DEVREDE
İtalya basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Monza, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. Fanatik’in aktardığı haberde, İtalyan kulübünün Nelsson’u transfer listesine aldığı belirtildi.
İTALYA’YA YABANCI DEĞİL
Victor Nelsson, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hellas Verona’da geçirmişti. Serie A deneyimi yaşayan tecrübeli savunmacının yeniden İtalya’da forma giymeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Sarı-kırmızılı yönetimin, Nelsson için gelecek uygun teklifleri değerlendirmesi beklenirken, Monza’nın önümüzdeki günlerde resmi adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.