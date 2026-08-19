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Geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırının ardından failinin serbest kalması nedeniyle güvenlik endişesi yaşadığı öne sürülen Uruguaylı futbolcunun, Türkiye’den ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edilmişti.

GÜNDEMDE İTALYA VAR

Torreira’nın Cimbom’dan ayrılıp İtalya’ya transfer olmaya sıcak baktığı aktarılmıştı. İddialara göre Fiorentina’nın ilgilendiği yıldız oyuncunun kiralık transferinin de gündemde olduğu öne sürüldü.

MASAYA OTURULACAK

Cimbom’un son 4 yıldaki şampiyonluğundaki mihenk taşlarından olan 30 yaşındaki yıldızın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin doğrudan oyuncunun kendisiyle görüşerek belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçladığı aktarıldı.

Yapılacak olan görüşmede oyuncunun kontrat şartları ve ücretinde iyileştirilme seçeneğinin de masaya yatırılacağı iddia edildi.

Torreira’nın Süper Lig devi ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.