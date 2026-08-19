Geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırının ardından failinin serbest kalması nedeniyle güvenlik endişesi yaşadığı öne sürülen Uruguaylı futbolcunun, Türkiye’den ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edilmişti.

Galatasaray’da Lucas Torreira görüşme odasına: Ücretinde iyileştirme olacak - Resim : 1

GÜNDEMDE İTALYA VAR

Torreira’nın Cimbom’dan ayrılıp İtalya’ya transfer olmaya sıcak baktığı aktarılmıştı. İddialara göre Fiorentina’nın ilgilendiği yıldız oyuncunun kiralık transferinin de gündemde olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devredeGalatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devredeSpor

MASAYA OTURULACAK

Cimbom’un son 4 yıldaki şampiyonluğundaki mihenk taşlarından olan 30 yaşındaki yıldızın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin doğrudan oyuncunun kendisiyle görüşerek belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçladığı aktarıldı.

Galatasaray’da Lucas Torreira görüşme odasına: Ücretinde iyileştirme olacak - Resim : 3

Yapılacak olan görüşmede oyuncunun kontrat şartları ve ücretinde iyileştirilme seçeneğinin de masaya yatırılacağı iddia edildi.

Torreira’nın Süper Lig devi ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.