30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Türkiye'den ayrılma fikrinin arkasında güvenlik kaygıları ve duygusal yıpranma yatıyor.
Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede
Süper Lig’e Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray’da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son 4 yıldaki şampiyonluk serisinde kilit rol oynayan Uruguaylı yıldızın, menajerine ayrılık talimatı verdiği öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının etkisinden çıkamayan Torreira, şüpheli şahsın cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yeni tehditlerle karşı karşıya kaldı.
Saldırganın oyuncunun şoförünü hedef alarak tehditlerini sürdürmesi üzerine can güvenliğinden ciddi şekilde endişe duyan yıldız futbolcu, ayrılık kararını kesinleştirerek menajeri Pablo Bentancur'a iletti.
Sarı-kırmızılı yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun daha önce sunduğu iki özel koruma teklifine rağmen İstanbul'da yaşamaya sıcak bakmayan Torreira'nın kararlarında takım içindeki yaprak dökümü de etkili oldu.
Yaz döneminde takımdan ayrılan yakın dostları Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin yokluğuna alışamadığı belirtilen Uruguaylı oyuncunun, psikolojik olarak da kulüpten koptuğu ifade ediliyor.
Tüm bu krizlerin gölgesinde sezona oldukça formsuz bir başlangıç yapan 30 yaşındaki oyuncu, Çorum FK karşısında 83 dakika sahada kaldı.
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Mücadeleyi top kapma ve şut engelleme yapamadan tamamlayan tecrübeli orta saha, girdiği 4 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabildi ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kaybetmek istemeyen teknik heyet ve Galatasaray yönetimi, Torreira ile özel bir görüşme gerçekleştirerek Uruguaylı yıldızı ikna etmeye çalışacak.