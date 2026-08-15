Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede

Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede

Süper Lig’e Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray’da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son 4 yıldaki şampiyonluk serisinde kilit rol oynayan Uruguaylı yıldızın, menajerine ayrılık talimatı verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 1

30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Türkiye'den ayrılma fikrinin arkasında güvenlik kaygıları ve duygusal yıpranma yatıyor.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 2

Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının etkisinden çıkamayan Torreira, şüpheli şahsın cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yeni tehditlerle karşı karşıya kaldı.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 3

Saldırganın oyuncunun şoförünü hedef alarak tehditlerini sürdürmesi üzerine can güvenliğinden ciddi şekilde endişe duyan yıldız futbolcu, ayrılık kararını kesinleştirerek menajeri Pablo Bentancur'a iletti.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 4

Sarı-kırmızılı yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun daha önce sunduğu iki özel koruma teklifine rağmen İstanbul'da yaşamaya sıcak bakmayan Torreira'nın kararlarında takım içindeki yaprak dökümü de etkili oldu.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 5

Yaz döneminde takımdan ayrılan yakın dostları Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin yokluğuna alışamadığı belirtilen Uruguaylı oyuncunun, psikolojik olarak da kulüpten koptuğu ifade ediliyor.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 6

Tüm bu krizlerin gölgesinde sezona oldukça formsuz bir başlangıç yapan 30 yaşındaki oyuncu, Çorum FK karşısında 83 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 7

Osimhen'in golünde asisti yapan isim olsa da savunma performansıyla sınıfta kaldı

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 8

Mücadeleyi top kapma ve şut engelleme yapamadan tamamlayan tecrübeli orta saha, girdiği 4 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabildi ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

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Galatasaray’da Lucas Torreira alarmı: Ayrılık kararını verdi, yönetim devrede - Resim: 9

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kaybetmek istemeyen teknik heyet ve Galatasaray yönetimi, Torreira ile özel bir görüşme gerçekleştirerek Uruguaylı yıldızı ikna etmeye çalışacak.

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