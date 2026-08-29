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Galatasaray Milan'dan Portekizli yıldız Rafael Leao'yu transfer ederek kadrosunu güçlendiriyor.

Hücum hattına bir takviye daha yapması beklenen Galatasaray'da taraftarlar Atletico Madrid ile yol ayrımına giren Julian Alvarez'in ismini zikrediyor.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME ALVAREZ ÇAĞRISI

Bir süredir takımdaki geleceği çıkmazda olan Arjantinli yıldız için Galatasaray taraftarları Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime çağrıda bulundu.

Leao'yu bekleyen Galatasaray taraftarı "Alvarez" tezahüratları yapıyor! pic.twitter.com/aWHLT9FOHm — mackolik (@mackolik) August 29, 2026

'TARAFTAR ÇILDIRDI ALVAREZ'İ İSTİYOR'

Leao'yu karşılamak için havalimanına akın eden taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Alvarez'i istiyor." tezahüratları yaptı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.