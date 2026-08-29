Galatasaray Milan'dan Portekizli yıldız Rafael Leao'yu transfer ederek kadrosunu güçlendiriyor.

Galatasaray'da Leao karşılamasına Julian Alvarez damga vurdu - Resim : 1

Hücum hattına bir takviye daha yapması beklenen Galatasaray'da taraftarlar Atletico Madrid ile yol ayrımına giren Julian Alvarez'in ismini zikrediyor.

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TARAFTARLARDAN YÖNETİME ALVAREZ ÇAĞRISI

Bir süredir takımdaki geleceği çıkmazda olan Arjantinli yıldız için Galatasaray taraftarları Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime çağrıda bulundu.

'TARAFTAR ÇILDIRDI ALVAREZ'İ İSTİYOR'

Leao'yu karşılamak için havalimanına akın eden taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Alvarez'i istiyor." tezahüratları yaptı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.