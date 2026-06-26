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Kaynak: AA

Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantıda, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerden 11 farklı konuda yetki talep edecek.

NBA AVRUPA İÇİN KRİTİK OYLAMA

Genel kurulun en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Galatasaray Basketbol AŞ'nin kurulması olacak.

Yönetim, NBA Avrupa organizasyonunda yer alabilmek amacıyla kurulacak şirket için üyelerden yetki isteyecek. Ayrıca gerekli şartların oluşması halinde şirketin kontrolü kulüpte kalmak kaydıyla bir bölüm hissesinin yatırımcılara devredilmesi de oylanacak.

DEV PROJELER MASADA

Genel kurulda ayrıca Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin ikinci etabı, Aslantepe Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası ile Riva ve Büyükçekmece'deki arazilere ilişkin projeler de üyelerin onayına sunulacak.

MECİDİYEKÖY VE KEMERBURGAZ GÜNDEMDE

Yönetim, Leo Residence'taki kulübe ait bağımsız bölümlerin değerlendirilmesiyle yaklaşık 1,5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin ikinci etabında ise futbol akademisi, kadın futbol takımının kamp binası ve dört yeni sahanın inşa edilmesi planlanıyor.

ASLANTEPE VADİSİ İÇİN YETKİ İSTENECEK

Yaklaşık 230 milyon dolar maliyet öngörülen Aslantepe Vadisi Projesi de genel kurulun önemli başlıklarından biri olacak.

Toplantıda ayrıca Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı, Sportif AŞ hisselerine ilişkin işlemler, aidat artışı ve kulübe ait çeşitli ticari alanların kiraya verilmesine yönelik yetki talepleri de üyelerin oyuna sunulacak.