Galatasaray, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Jhon Durán'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Al Nassr FC ile anlaşma sağladı.
KULÜPLER ANLAŞMAYA VARDI
Haberde, Galatasaray ile Al Nassr arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve kiralık transfer konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
GÖZLER OYUNCU TARAFINDA
Transferin resmiyet kazanması için son detayların görüşüldüğü ifade edilirken, Kolombiyalı golcünün vereceği kararın süreci netleştirmesi bekleniyor.