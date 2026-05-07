Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray’da forvet hattı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Mauro Icardi’nin olası ayrılığına karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve listenin yerli ayağında Bertuğ Yıldırım’ın öne çıktığı belirtildi.

OKAN BURUK’TAN BERTUĞ YILDIRIM TALEBİ

Galatasaray yönetiminin hem yurt içinden hem de Avrupa’dan birçok santrfor için temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken yerli forvet adayları arasında tek ismin Bertuğ Yıldırım olduğu öne sürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk’un genç golcüyü kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi.

ICARDI'NİN AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

Galatasaray'da tarihe geçen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sezon sonu takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Antalyaspor maçının Icardi'nin Galatasaray formasıyla RAMS Park'ta çıkacağı son maç olması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR’DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Sezon başında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle RAMS Başakşehir kadrosuna katılan Bertuğ Yıldırım, İstanbul ekibiyle Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 21 maça çıktı. Bertuğ Yıldırım, bu maçlarda toplam 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fizik gücü, hareketliliği ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çeken genç futbolcunun piyasa değeri ise 4 milyon Euro seviyesinde.