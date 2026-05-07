Galatasaray’da Mauro Icardi ile yolların ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Arjantinli golcüyle henüz yeni kontrat ve maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız forvetle sözleşme yenilemeyi planlasa da Icardi’nin son dönemdeki performansının bu kararı yeniden gündeme getirdiği belirtildi. Bu nedenle 33 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimalinin güç kazandığı ifade edildi.

MILANO İDDİASI

Arjantinli futbolcunun bazı eşyalarını Milano’ya gönderdiği bilgisi de gündeme geldi. Ayrıca Icardi’nin, Hesap.com Antalyaspor maçında Rams Park’ta taraftarın önüne son kez çıkabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY KARİYERİ

2022 yazında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak transfer edilen Icardi’nin bir sezon sonra bonservisi alınmıştı. Sarı-kırmızılı formayla 132 resmi maça çıkan golcü oyuncu 77 gol ve 24 asist üretti. Icardi, Galatasaray’da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.