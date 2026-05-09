Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, galibiyet alması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray yönetiminin futbolcular için belirlediği prim miktarı da ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre yönetim, daha önce Fenerbahçe derbisinde uygulanan prim sistemini Antalyaspor maçı için de devreye aldı.

Haberde, Antalyaspor karşısında alınacak galibiyet durumunda futbolculara toplam 5 milyon euroluk prim dağıtılacağının aktarıldığı ifade edildi.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk’un, şampiyonluğun kesinleşmesi halinde takıma 4 ila 5 gün arasında izin vermeyi düşündüğü belirtildi. Ligde geçtiğimiz hafta Samsunspor mağlubiyetinin ardından planlanan 4 günlük iznin iptal edildiği kaydedildi.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında bu akşam RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.