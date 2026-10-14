UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken sarı-kırmızılıların tek golü Aleksey Batrakov'dan geldi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Batrakov takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray Barcelona'ya direnemedi: Öne geçtiği maçta ikinci yarıda dağıldıGalatasaray Barcelona'ya direnemedi: Öne geçtiği maçta ikinci yarıda dağıldıSpor

GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Barcelona karşısında fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'da Batrakov siftah yaptı: İlk golünü Barcelona'ya karşı attı - Resim : 2

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Genç futbolcunun golü Galatasaray'a galibiyet için yeterli olmazken sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.