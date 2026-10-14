UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken sarı-kırmızılıların tek golü Aleksey Batrakov'dan geldi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Batrakov takımını 1-0 öne geçirdi.
GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI
Barcelona karşısında fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
Genç futbolcunun golü Galatasaray'a galibiyet için yeterli olmazken sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.