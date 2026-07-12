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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, orta sahadaki hamlelerin ardından bu kez hücum organizasyonunu güçlendirecek bir isme yöneldi.

ORTA SAHADA SONA GELİNDİ

Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu transferinde sona yaklaşırken, oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

HEDEF BU KEZ 10 NUMARA

6 numara transferinde önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, rotasını 10 numara pozisyonuna çevirdi. Bu bölgede yaratıcı bir oyuncu arayışı başladı.

GÜNDEMDE JULİO ENCİSO VAR

Fransa basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın listesinde Strasbourg forması giyen Paraguaylı yıldız Julio Enciso üst sıralarda yer alıyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik direktör Okan Buruk’un, genç oyuncunun dinamizmi ve hücumdaki üretkenliğini beğendiği ve transfere onay verdiği ifade edildi.

TRANSFERDE YENİ ADIM BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde Enciso için somut adımlar atması bekleniyor.