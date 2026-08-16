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Galatasaray'dan bonservisiyle Udinese'ye katılan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transferinin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen Ajax'ın rotasını Zaniolo'ya çevirdiği öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi halinde anlaşmadan Galatasaray da önemli bir gelir elde edebilir.

AJAX'TAN ZANIOLO HAMLESİ

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Ajax, PSG'ye giden Mika Godts'un boşluğunu doldurabilecek isimler arasında Nicolo Zaniolo'yu değerlendiriyor.

Hollanda temsilcisinin 27 yaşındaki İtalyan futbolcuyla ilgilendiği ve taraflar arasında temasların başladığı belirtildi.

UDINESE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Udinese'nin ise Zaniolo konusunda farklı bir planı bulunuyor.

İtalyan ekibinin sözleşme sürecinde yaşanan problemlerin ardından kadrosuna kattığı Zaniolo'yu kaybetmek istemediği aktarıldı.

Buna karşın Ajax ile Zaniolo arasındaki görüşmelerin başlaması, oyuncunun geleceğine ilişkin transfer ihtimalini gündeme taşıdı.

GALATASARAY'IN YÜZDE 50 PAYI VAR

Zaniolo cephesindeki gelişmeleri Galatasaray açısından önemli hale getiren detay ise sarı-kırmızılıların anlaşmadaki payı.

Galatasaray'ın, İtalyan futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkının bulunması sebebiyle olası bir satıştan ciddi gelir elde etme durumu söz konusu.

GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI

Udinese ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin formasını 34 karşılaşmada giydi.

İtalyan futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 6 asist üreterek 12 gole doğrudan katkı sağladı.