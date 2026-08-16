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Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Wilfried Zaha'nın yeni adresi netleşmeye başladı.

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre, Premier Lig ekibi Crystal Palace, eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

CRYSTAL PALACE'A GERİ DÖNÜYOR

Son olarak MLS temsilcisi Charlotte FC forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, Crystal Palace tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, Zaha'nın transferin gerçekleşmesi için kulübüne her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

KARİYERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ BURADA GEÇİRDİ

Kariyeri boyunca Crystal Palace ile özdeşleşen Wilfried Zaha, Premier Lig'in uzun yıllar en dikkat çeken kanat oyuncularından biri olarak gösterildi.

İngiliz ekibinin efsane isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcunun, kariyerinin son dönemini yeniden eski kulübünde geçirmeye çok yakın olduğu kaydedildi.