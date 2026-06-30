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Mynet Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, gündemdeki isimlerden Can Uzun cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dries Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların öncelikli hedefleri arasında yer alan genç futbolcunun, transfer konusundaki düşüncesini değiştirdiği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Dünya Kupası öncesinde Türkiye'ye transfer olmaya mesafeli yaklaşan Can Uzun, turnuvanın ardından fikrini değiştirdi.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetiminin, A Milli Takım'ın Dünya Kupası macerasının sona ermesiyle birlikte Almanya'ya dönen genç oyuncuyla yeniden temasa geçtiği belirtildi.

GÖZLER FRANKFURT'TA

Yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın olumlu geri dönüş aldığı ifade edilirken, Can Uzun'un sarı-kırmızılı yönetime, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın." diyerek transfere yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Böylece transferin gerçekleşmesi için gözler Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevrildi.

Galatasaray yönetiminin, Alman ekibiyle ortak bir noktada buluşabilmesi halinde transfer için resmi adımları hızlandırması bekleniyor.