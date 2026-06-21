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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın transfer gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri de Can Armando Güner olmuştu.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU, GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

Genç futbolcunun uzun süren transfer süreci medyada çeşitli spekülasyonlarla yer almış ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 18 yaşındaki yıldız adayı, tercihini sarı kırmızılı kulüpten yana kullanmıştı.

A TAKIMDA SÜRE BULMAKTA ZORLANDI

Galatasaray'da A Takım'da yalnızca 2 maçta son dakikalarda oyuna girerek çok kısa süre alan genç oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

BURSASPOR İDDİASI

Gelecek sezon da orta sahadaki forma rekabetinde kalması halinde yeterli süre bulamayacak olan Can Armando Güner için TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor'un devreye girdiği iddia edildi.

KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEMDE

Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'un sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen genç oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.