Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Rafael Leao için İtalya'dan beklenen açıklama sonunda geldi.

Sarı-kırmızılıların transferi için yoğun çaba harcadığı ve görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtilen Portekizli futbolcunun Milan'daki geleceğine ilişkin konuşan Teknik Direktör Ruben Amorim, ayrılık ihtimalini güçlendiren ifadeler kullandı.

AMORIM'DEN LEAO İÇİN AYRILIK MESAJI

Serie A'da Venezia ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ruben Amorim'e Rafael Leao'nun durumu soruldu.

Portekizli teknik adam, yıldız oyuncunun yeteneklerine vurgu yaparken kariyerinde yeni bir sayfa açmasının doğru olabileceğini söyledi.

Amorim, "Leao, doğru mental yaklaşıma sahip olduğunda dünyanın herhangi bir takımında oynayabilecek bir futbolcu. Doğru zihniyete sahip olmak gerekiyor ve bazen futbolda başka bir yere gitmenin daha iyi olduğu bir an gelir." ifadelerini kullandı.

LEAO KADROYA ALINMAYACAK

Ruben Amorim ayrıca Leao'nun Venezia karşılaşmasında forma giymeyeceğini de açıkladı.

Takımla yalnızca bir antrenmana çıktığını belirten Amorim, "Rafa kadroya alınmaya hazır değil. Sadece bir kez antrenman yaptı ve maçta olmayacak." dedi.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN DEVREDE

Amorim'in açıklamaları, Galatasaray'ın Leao transferi için girişimlerini sürdürdüğü dönemde geldi.

Sarı-kırmızılı yönetimin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Portekizli yıldızın Milan'dan ayrılma ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken, Amorim'in "Başka bir yere gitmenin daha iyi olduğu bir an gelir" sözleri transfer sürecinin yakın zamanda sonuçlanabileceği şeklinde yorumlandı.