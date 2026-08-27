Süper Lig’de üst üste 5. şampiyonluk hedefine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi’nde en az son 16 veya çeyrek final seviyelerine yükselmek isteyen Galatasaray, transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı
Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde mutlu sona çok yakın. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, kulüpler arasındaki sözlü anlaşmanın sağlandığını ve oyuncunun nihai kararının beklendiğini duyurdu.Haber Merkezi
Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattına dünya çapında bir ismi katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Başkan Dursun Özbek’in bizzat takip ettiği operasyonda ana hedef Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao oldu.
MILAN KULÜBÜYLE SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI
Transfer görüşmelerini yürütmek üzere Milano’ya giden ünlü menajer George Gardi, İtalyan kulübünün yetkilileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray ile AC Milan arasında 45 milyon euro değerindeki bonservis paketi ve ek bonuslar üzerinde sözlü anlaşmaya varıldı.
Milan cephesi ilk aşamada 60 milyon euro talep etmiş olsa da yapılan pazarlıklar sonucunda rakamın düşürülmesiyle transferde büyük aşama kaydedildi.
Ödeme planı üzerindeki detay görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.
TOP ARTIK YILDIZ OYUNCUDA
Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılmaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu ve temsilcileriyle yıllık 9 milyon euro garanti ücret ile bonus maddelerini içeren bir prensip anlaşması sağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Tottenham’ın da talip olduğu Portekizli kanat oyuncusunun, Galatasaray’ın teklifini kabul etmesi veya Aston Villa seçeneğini beklemesi yönünde son kararını vermesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Leao'nun kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.