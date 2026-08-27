Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı

Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı

Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde mutlu sona çok yakın. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, kulüpler arasındaki sözlü anlaşmanın sağlandığını ve oyuncunun nihai kararının beklendiğini duyurdu.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 1

Süper Lig’de üst üste 5. şampiyonluk hedefine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi’nde en az son 16 veya çeyrek final seviyelerine yükselmek isteyen Galatasaray, transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 2

Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattına dünya çapında bir ismi katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 3

Başkan Dursun Özbek’in bizzat takip ettiği operasyonda ana hedef Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao oldu.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 4

MILAN KULÜBÜYLE SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Transfer görüşmelerini yürütmek üzere Milano’ya giden ünlü menajer George Gardi, İtalyan kulübünün yetkilileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 5

İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray ile AC Milan arasında 45 milyon euro değerindeki bonservis paketi ve ek bonuslar üzerinde sözlü anlaşmaya varıldı.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 6

Milan cephesi ilk aşamada 60 milyon euro talep etmiş olsa da yapılan pazarlıklar sonucunda rakamın düşürülmesiyle transferde büyük aşama kaydedildi.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 7

Ödeme planı üzerindeki detay görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 8

TOP ARTIK YILDIZ OYUNCUDA

Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılmaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu ve temsilcileriyle yıllık 9 milyon euro garanti ücret ile bonus maddelerini içeren bir prensip anlaşması sağladı.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 9

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Tottenham’ın da talip olduğu Portekizli kanat oyuncusunun, Galatasaray’ın teklifini kabul etmesi veya Aston Villa seçeneğini beklemesi yönünde son kararını vermesi bekleniyor.

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Fabrizio Romano duyurdu... Galatasaray Leao'yu bitiriyor: İmzaya tek adım kaldı - Resim: 10

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Leao'nun kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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