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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, RAMS Park'taki dikkat çekici serisini 38 maça taşıdı.

Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

38 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Süper Lig'de RAMS Park'ta çıktığı 38 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 30 galibiyet ve 8 beraberlik alarak iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.