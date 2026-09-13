Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026)

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026)

Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Meteoroloji, ilk okul gününde bazı bölgelerde sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağını açıkladı. 4 il içinde sarı kodlu uyarı yapıldı

Kaynak: Diğer
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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 1

Milyonlarca öğrenci yarın yollarda
Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler ve öğretmenler okullara dönmeye hazırlanırken gözler ilk günün hava durumuna çevrildi.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini yayınladı.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 3

Yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre değişiklik gösterecek. Kuzey kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 4

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevresi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarıda bulundu.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 5

Marmara’nın doğusunda sağanak var
Pazartesi günü Marmara’nın doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgedeki öğrencilerin ve velilerin yağışa karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 6

Batı Karadeniz’de yağmur etkili olacak
Batı Karadeniz’de yeni haftanın ilk gününde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 7

Orta Karadeniz de yağışlı
Yağışlı hava Orta Karadeniz’de de etkisini gösterecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gün boyunca sağanak geçişleri görülebilecek.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 8

Doğu Karadeniz kıyılarında şemsiye gerekecek
Doğu Karadeniz kıyılarında da pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç kesimlerde ise hava daha parçalı olacak.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 9

Toroslar çevresinde yerel yağış
Akdeniz’in iç kesimlerinde, özellikle Toroslar çevresinde yerel sağanakların görülebileceği bildirildi.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 10

İstanbul’da yağış beklenmiyor
İstanbul’da pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kentte sıcaklığın yaklaşık 26 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 11

Ankara’da hava parçalı bulutlu
Başkentte ilk okul gününde yağış öngörülmüyor. Havanın parçalı bulutlu, sıcaklığın ise yaklaşık 27 derece olması bekleniyor.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 12

İzmir’de sıcaklık 31 derece
İzmir’de az bulutlu ve yer yer açık hava etkili olacak. Kentte sıcaklığın 31 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 13

Üç büyükşehirde şemsiye gerekmeyecek
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de pazartesi günü yağış beklenmiyor. Üç kentte de hava daha sakin seyredecek.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 14

Salı günü yağış devam edecek
Salı günü Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yağış öngörülmüyor.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 15

Çarşamba yağış alanı genişleyecek
Haftanın ortasında yağışların daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görülecek.

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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026) - Resim: 16

Okulun ilk haftasında hava serinleyecek
Yeni haftayla birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıklar düşerken, kuzey ve doğu kesimlerde yağışlar etkisini gösterecek. Öğrenci ve velileri değişken bir hava bekliyor.

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