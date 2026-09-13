AKOM'dan Kritik Uyarı: İstanbul'da Balkanlar Üzerinden Gelen Serin ve Yağışlı Hava Dalgası Başlıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kritik bir hava durumu tahmini yayımladı.
AKOM saat verdi: Sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026)
İstanbul’da sıcaklıklar 4-8 derece düşüyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası, bugün akşamdan itibaren gök gürültülü sağanak ve kuvvetli poyrazla etkisini gösterecek.Dilem Taştan
Rapora göre, İstanbul ve yurdun kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Bugün (Pazar) itibarıyla başlayan bu değişiklik, sıcaklıklarda belirgin bir düşüşe ve yağışlara neden olacak.
Bugün (Pazar) itibarıyla başlayan bu değişiklik, sıcaklıklarda belirgin bir düşüşe ve yağışlara neden olacak.
Raporun en dikkat çekici noktası, sıcaklıklardaki ani düşüş. Hafta başından bu yana 28-30 °C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, 4-8 °C birden azalarak 25 °C civarına gerilemesi öngörülüyor.
Bu durum, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından hissedilir bir serinleme anlamına geliyor.
Sıcaklık düşüşüne ek olarak, aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin de yaşanacağı tahmin ediliyor.
Bugün (Pazar) akşam ve gece saatlerinde yağış beklentisi bulunurken, yağış miktarının 3-7 kg/m² arasında olması tahmin ediliyor.
AKOM'un 13.09.2026 Pazar günü için saatlik tahmin raporu şöyle:
Sabah: 21°C Öğle: 26°C (Günün en yüksek sıcaklığı)
Akşam: 22°C (Hava sıcaklığı düşmeye başlıyor, yağış bekleniyor)
Gece: 19°C (Hava serinliyor, yağış devam edebilir) Ayrıca bugün rüzgarın poyraz yönünden sert ve aralıklarla kuvvetlice (10-40 km/sa) esmesi bekleniyor. Nem oranının ise %60-90 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı 23°C olarak ölçüldü.
Haftanın diğer günlerine ait tahminler ise şu şekilde:
14.09.2026 Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu. Yağış miktarının 3-7 kg/m² arasında olması bekleniyor. (Sıcaklık: Min 18°C / Max 25°C) 15.09.2026
Salı: Parçalı Bulutlu, yağış beklenmiyor. (Sıcaklık: Min 17°C / Max 26°C) 16.09.2026
Çarşamba: Parçalı Bulutlu, yerel yağmurlu. (Sıcaklık: Min 17°C / Max 25°C) 17.09.2026
Perşembe: Parçalı Bulutlu, yağış beklenmiyor. (Sıcaklık: Min 18°C / Max 27°C) 18.09.2026
Cuma: Parçalı Bulutlu, yağış beklenmiyor. (Sıcaklık: Min 18°C / Max 27°C) 19.09.2026
Cumartesi: Parçalı Bulutlu, yağış beklenmiyor. (Sıcaklık: Min 18°C / Max 28°C)
AKOM'un raporu, İstanbul için ani ve hissedilir bir hava değişikliğine işaret ediyor. Vatandaşların bu değişikliklere karşı hazırlıklı olması önem taşıyor. Özellikle hafta başında plan yapacak olanlar, sıcaklık düşüşünü ve özellikle Pazartesi günü için öngörülen gök gürültülü sağanak yağış ihtimalini dikkate almalıdır.
Ayrıca, rüzgarın da bugün sert esmesi bekleniyor, bu durum özellikle açık havada vakit geçirecek olanlar ve deniz ulaşımını kullanacaklar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
AKOM, özellikle "DİKKAT" başlığı altında vatandaşları bu durum konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Gelişmeler için güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi önerilir.