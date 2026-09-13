AKOM saat verdi: Sağanak yağış geliyor (13 Eylül 2026)

AKOM'un raporu, İstanbul için ani ve hissedilir bir hava değişikliğine işaret ediyor. Vatandaşların bu değişikliklere karşı hazırlıklı olması önem taşıyor. Özellikle hafta başında plan yapacak olanlar, sıcaklık düşüşünü ve özellikle Pazartesi günü için öngörülen gök gürültülü sağanak yağış ihtimalini dikkate almalıdır.