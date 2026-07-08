Temsilcilerimiz Galatasaray ve Trabzonspor'un doğrudan grup aşamasında yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirildi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Trabzonspor A Grubu'nda Nanterre 92 (Fransa), Rytas (Litvanya) ve Sabah (Azerbaycan) ile eşleşirken Galatasaray MCT Technic ise Cibona (Hırvatistan), Legia (Polonya), SIG Strasbourg'un (Fransa) bulunduğu B Grubu'nda yer aldı.
FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 SEZONU GRUPLARI
A Grubu: Trabzonspor, Nanterre 92, Rytas, Sabah
B Grubu: Galatasaray MCT Technic, Cibona, Legia, SIG Strasbourg
C Grubu: AEK BC, Falco KC Szombathely, Windrose Giants, Elemelerden gelecek 1. takım
D Grubu: BMA365 Bamberg Baskets, Pallacanestro Varese, Peristeri Betsson, UCAM Murcia
E Grubu: Juventus Utena, BK KVIS Pardubice, Pallacanestro Reggiana, Unicaja
F Grubu: Cholet Basket, Hapoel Holon, Spartak Office Shoes, Elemelerden gelecek 2. takım
G Grubu: Alba Berlin, Igokea, Slavia Prag ERA NBK, Surne Bilbao
H Grubu: Asisa Joventut, Bnei Herzliya, Porto, Telekom Baskets Bonn
İKİ TEMSİLCİMİZ DE ÖN ELEMEDEN GEÇECEK
Türkiye'yi ön eleme turnuvasında Manisa Basket ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket temsil edecek.
Manisa Basket, Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels ile, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Almanya ekibi RASTA Vechta ile karşı karşıya gelecek.