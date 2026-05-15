Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk kutlamalarını Rams Park’ta düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞAMPİYONLUK TURU

Galatasaray Lisesi’nden başlayan kutlama turunda futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Rams Park’a hareket etti. Taraftarlar da takıma yoğun ilgi göstererek kutlamalara eşlik etti.

KUPA RAMS PARK’TA KALDIRILDI

Rams Park’ta düzenlenen törende Galatasaraylı futbolcular sırayla sahneye çıkarken, son olarak Mauro Icardi şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.