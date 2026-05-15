Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir seçimle sahneye çıktı.

Milli futbolcu, kutlamalara “Recebim Hey Gidi Hey” şarkısıyla katılırken, şarkıda yer alan anlamlı sözler sosyal medyada da gündem oldu.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Sezon başında Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti.

“ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞULUR”

Milli futbolcu, daha önce verdiği röportajda sezon başındaki süreçle ilgili konuşarak, “Aile içinde bir sorun varsa aile içinde kalmalı” ifadelerini kullanmıştı.

"ŞARKIYI FARKLI BİR YERE BAĞLAMAMAK LAZIM"

Barış Alper Yılmaz, kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada ise seçtiği şarkının kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, “Gerçekten çok mutluyum. Şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım. İçimden o an öyle geldi” dedi.