Trendyol Süper Lig’de sezonun kader maçında Galatasaray, Rams Park’ta Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İki kez geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde tarihi bir gece yaşadı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Bu sonuçla Galatasaray üst üste 4, toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Okan Buruk ise Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan ikinci teknik direktör olarak Fatih Terim’in rekoruna ortak oldu.

GALATASARAY-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet

GALATASARAY 4-2 ANTALYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Antalyaspor maçı başladı.

DOĞUKAN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

3' Doğukan'ın uzaktan sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

OSIMHEN HATALI PASTAN GELEN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

5' Paal'ın geri pasında hatayı sezen Osimhen sahipsiz topu kaptı ancak kaleye doğru yönelirken ayağından açtı ve Abdullah doğru zamanda kalesini terk ederek tehlikeyi önledi.

OSIMHEN YAN AĞLARA NİŞANLADI

16' Yunus Akgün'ün ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen dar açıdan çektiği şutta isabeti bulamadı. Top yan ağlarda kaldı.

ANTALYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

22' Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Saric yerini Safuri'ye bıraktı.

DOĞUKAN DA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

30' Antalyaspor'da bu sefer de Doğukan Sinik Sane ile girdiği mücadelede yerde kaldıktan sonra sakatlanarak kenara geldi. Doğukan'ın yerine Van de Streek dahil oldu.

BÜNYAMİN TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARTTI

31' Galatasaray Sallai ile gole yaklaştı. Kaleci Abdullah'ın boşa çıkmasının ardından Sallai boş kaleye topu göndermek istedi ancak Bünyamin çizgide yaptığı müdahaleyle golü önledi.

ANTALYASPOR SONER İLE ÖNE GEÇTİ

45+3' Bünyamin'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Soner kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Antalyaspor öne geçti.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

45'45' Abdülkerim'in ortasında Giannetti'nin ters vuruşunda top üst direkten geri döndü.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-1 ANTALYASPOR

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA İKİ DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

46' Mario Lemina ve Noa Lang oyuna dahil olurken İlkay Gündoğan ile Leroy Sane kenara geldi.

GALATASARAY LEMINA İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

56' Lang'ın arka direğe ortasında Barış Alper'in kafayla kale önüne doğru çevirdiği topu Lemina da kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Galatasaray beraberliği yakaladı.

SALLAI İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

57' Noa Lang'ın çıkardığı topa ceza sahası dışından gelişine vuran Sallai çerçeveyi tutturamadı.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

60' Lang'ın kornerden ortasında Abdullah'ın ceza sahasına doğru uzaklaştırdığı topa Yunus Akgün gelişine vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

ANTALYASPOR SONER'İN FRİKİK GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

62' Antalyaspor'da Soner Dikmen frikikten harika bir vuruşla Uğurcan'ı mağlup etti ve kendisinin hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ, EŞİTLİĞİ SAĞLADI

66' Osimhen'in ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Skor 2-2'ye geldi.

LANG SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

76' Lang'ın uzaktan sert şutunda Abdullah güçlükle topu çelerek golü önledi.

GALATASARAY MAÇTA İLK KEZ ÖNE GEÇTİ

88' Eren Elmalı'nın şutunda Abdullah'tan seken topu Lang içeri çevirdi. Osimhen'in kaleye doğru gönderdiği top Hüseyin Türkmen'den sekerek ağlarla buluştu.

GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI

90+4' Galatasaray'ın hızlı atağında Mauro Icardi'nin içeri çevirdiği topu Kaan Ayhan ağlara gönderdi.