ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş sonrası ortaya çıkan gerilim ve ateşkes haberleri piyasaları etkisi altına almaya devam ediyor.
Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüş uyarısı: Çok sert olacak
Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki jeopolitik hareketliliğin fiyatlamaların altın ve gümüş üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulunarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın, gümüş ve dövizdeki hareketlilik hakkında açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, Borsa İstanbul'un savaş riskine rağmen dirençli bir duruş sergilediğini, fakat yatırımcıların hafta sonu riskine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
'PİYASA OLUMLU HABERLERE HIZLI TEPKİ VERİYOR'
Eryılmaz, piyasanın olumlu haberlere hızlı tepki verdiğini, olumsuz gelişmelere karşı ise beklenenden daha güçlü durduğunu söyledi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca 14.600 puanın önemli bir direnç olduğuna vurgu yapan Eryılmaz, bu seviyenin aşılmasıyla piyasanın ivme kazandığını ifade etti.
"Ateşkes haberlerinin netleşmesiyle 14.600 seviyesi hızlı geçildi” diyen Eryılmaz, “15.000 puanın üzerinde kapanışlar gördük. Hatta 15.500 seviyeleri test edildi. Ancak yeni bir yükseliş dalgası için bu seviyelerde ortamın görülmesi gerekiyor. Hisse bazlı hareketlerde ise her sektörde aynı güçlü duruşu göremiyoruz” dedi.
Değerli metallerdeki artış hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Filiz Eryılmaz, teknik engeller aşılmadan agresif alım yapılmaması gerektiğini ifade etti. Altın fiyatlarında 4740 ve 4760 dolar seviyelerinin kalıcı olarak kırılmasının önemine vurgu yapan Eryılmaz, olası geri çekilmelerde 4690 dolar bölgesinin kademeli alım fırsatı olarak izlenebileceğini belirtti.
'ÇOK YÜKLÜ POZİSYONLARDAN KAÇINILMALI'
Gümüş tarafında ise hareketliliğin daha sert olduğuna işaret eden Eryılmaz, "Gümüşte 80.1 dolar, daha muhafazakar yatırımcı için ise 82 dolar üzerinde net kalıcılık görülmeden yeni girişler riskli olabilir. Mevcut koşullarda haber akışlarına duyarlılık çok yüksek olduğu için çok yüklü pozisyonlardan kaçınılmalı" dedi.