Alman mühendisler yaptı yapacağını: Otomobillere 'ömürlük' hamle

Paslanmaz çelikten üretilen ve inorganik sürtünme malzemesiyle desteklenen bu yeni sistem, günümüzde yaygın olan dökme demir çözümlerine kıyasla aşınmayı %85'ten fazla azaltmakta. Nitrürlenmiş paslanmaz çelikten üretilen bu disklerin kullanım ömrünün 300.000 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor. Yani bu diskleri kullanacak çoğu otomobilde fren diskleri araç ömrü boyunca neredeyse hiç değiştirilmeyebilir.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, projenin en kritik yönlerinden biri de çevre kirliliğini önlemesi. Geliştirilen yeni sistem, Avrupa Birliği'nin fren aşınması kaynaklı PM10 emisyonlarını sınırlayan Euro 7 standartlarını rahatlıkla karşılıyor. Mevcut fren sistemleri, yüksek kaliteli balatalarla bile bu sert sınırlamaları (elektrikli araçlar için 3 mg/km, diğerleri için 7 mg/km) karşılamakta zorlanırken, bu yeni teknoloji sürdürülebilir bir çözüm sunmakta.