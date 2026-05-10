Galatasaray, elde ettiği bu şampiyonlukla birlikte yayın gelirlerinde ciddi bir sıçrama yaşadı. 33. hafta itibarıyla 876 milyon TL havuz gelirini kasasına koymayı garantileyen Cimbom, eğer son hafta Kasımpaşa deplasmanından da üç puanla dönerse bu rakamı 885.6 milyon TL’ye (16.6 milyon Euro) çıkaracak.

Geçen sezon 13.1 milyon Euro gelir elde eden Aslan, euro bazında kazancını %27 artırarak finansal tablosunu güçlendirdi.

ŞAMPİYONLUK PASTASININ DİLİMLERİ BELLİ OLDU

CNBC-E'den Barış Erkaya'nın haberine göre; Galatasaray'ın 876 milyon TL’lik dev gelirinin dökümü spor ekonomisinin geldiği boyutu gözler önüne seriyor.

Sıralama Bonusu: 227.8 Milyon TL

Şampiyonlar Payı (Geçmiş Şampiyonluklar): 260 Milyon TL

Katılım Payı: 132.2 Milyon TL

Performans Geliri: 256 Milyon TL

DEVLER LİGİ BİLETİ: BAŞLAMADAN 19 MİLYON EURO

Süper Lig şampiyonluğu, Galatasaray’a Avrupa’nın en büyük sahnesinin de kapısını doğrudan açtı. Yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi lig aşamasına direkt katılacak olan sarı-kırmızılılar, ayak bastı parası olarak 19 milyon Euro'yu garantiledi.

Yerel lig ve Avrupa birleştirildiğinde Galatasaray’ın garanti geliri şimdiden 35 milyon Euro’yu (yaklaşık 1.2 milyar TL) aşmış durumda. Bu rakam, sahadaki başarının mali bağımsızlık yolunda ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA: 763.5 MİLYON TL

Ligin bitimine bir hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde kalan ve ikinciliği garantileyen Fenerbahçe ise şu ana kadar 763.5 milyon TL yayın geliri elde etti. Sarı-lacivertliler son hafta galip gelirse bu rakam 14.5 milyon Euro seviyelerine yükselecek.

Galatasaray, Kasımpaşa maçını kazanırsa; toplam gelir 885.6 milyon TL'ye ulaşarak bir Türk kulübünün yerel ligden kazandığı en yüksek TL tutarı olarak tarihe geçecek.