Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında La Laguna Tenerife’yi 64-62 mağlup ederek seride durumu eşitledi ve mücadeleyi üçüncü maça taşıdı.
İLK YARI DENGEDE GEÇTİ
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Jerome Robinson, Rıdvan Öncel, James Palmer, Fabian White ve Muhsin Yaşar beşiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, baştan sona dengeli geçen ilk periyodu 14-13 önde tamamladı. İlk yarı ise 30-27 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK GELDİ
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde tempoyu artıran temsilcimiz, farkı 7 sayıya çıkararak son bölüme 47-40 önde girdi.
SON ANLAR NEFES KESTİ
Final periyodunda rakibinin geri dönüş çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan Galatasaray, parkeden 64-62 galip ayrıldı ve seriyi son maça taşıdı.
MEEKS FARK YARATTI
Üç oyuncunun çift haneli skor ürettiği mücadelede John Meeks 17 sayıyla öne çıkarken, Jerome Robinson ve James Palmer 10’ar sayıyla katkı verdi.
DÖRTLÜ FİNAL BİLETİ SON MAÇA KALDI
Serinin kaderini belirleyecek üçüncü ve son karşılaşma, 15 Nisan’da Tenerife’de oynanacak. Galatasaray MCT Technic, bu mücadeleyi kazanması halinde Dörtlü Final’e yükselen taraf olacak.