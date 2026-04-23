Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükselen Gençlerbirliği’nde Başkan Arda Çakmak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Çakmak, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin kendileri için önemli bir moral olduğunu belirterek, “Takımımız iyi bir mücadele ortaya koydu. Ancak artık bu maçı geride bırakıp lige odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Henry Onyekuru hakkında basında çıkan iddialara da değinen Çakmak, oyuncunun İngiltere’ye gittiği yönündeki haberleri yalanladı.

Onyekuru’nun kulübün sözleşmeli futbolcusu olduğunu vurgulayan başkan, “Şu anda performansı yeterli görülmediği için teknik ekip özel antrenman programı uyguluyor. Ne kadro dışı kalması ne de takımdan ayrılması söz konusu. Hocamız uygun görürse tekrar sahaya dönebilir” ifadelerini kullandı.