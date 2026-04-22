Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Galatasaray ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği’ni bu kez Rams Park’ta konuk etti.

İLK YARIDA İKİ TAKIM DA ETKİLİ OLAMADI

Hem Okan Buruk hem de Volkan Demiral kritik maçta kadrolarında rotasyona gitti. Karşılaşmada ilk yarı düşük tempoda ve pozisyon zenginliği açısından da son derece kısır geçti.

Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraf olsa da Sarı Kırmızılılar istediği gol pozisyonlarını üretmekte zorlandı.

FIRATCAN MAÇIN İLK İSABETLİ ŞUTUNU GOLE ÇEVİRDİ

İkinci yarı ise en az siyahla beyaz kadar farklı bir oyun sergilendi. Gençlerbirliği 50’inci dakikada hızlı hücumdan yakaladığı önemli fırsatı Fıratcan Üzümle gole çevirmeyi başardı ve zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.

GOLDEN SONRA MAÇ TEMPO KAZANDI

Golden sonra hareketlenen oyunda Galatasaray üst üste ataklarla baskısını artırırken Gençlerbirliği de yine geçiş fırsatlarını değerlendirmeye çalışarak etkili oldu.

GÜNAY'IN HATASINI TRAORE AFFETMEDİ

Son dakikalara kadar skor üstünlüğünü koruyan başkent ekibi 83’te Galatasaray kalecisi Günay’ın hatasından yararlanarak topu ağlarla buluşturan Adama Traore ile farkı ikiye çıkarmayı başardı.

GENÇLERBİRLİĞİ ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

Mücadelede başka gol sesi çıkması ve Rams Park’ta Gençlerbirliği Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuçla Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Lang, Ahmed, Icardi.

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

GALATASARAY 0-2 GENÇLERBİRLİĞİ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Oğuzhan Akarsu'nun ilk düdüğüyle Galatasaray-Gençlerbirliği maçı başladı.

İLK ŞUT GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GELDİ

2' Samed'in orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine havalandırdığı topa Goutas kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

KONTROLLÜ OYUN HAKİM

25' İki takım da kontrollü bir oyun tercih ediyor. Düşük tempoda geçen maçta Galatasaray topa sahip olarak rakip sahada pozisyon ararken Gençlerbirliği hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyor.

ICARDI FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

30' Sağ kanattan Sane'nin yaptığı ortayı Gençlerbirliği savunması uzaklaştıramadı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Icardi bomboş pozisyonda istediği gibi vuramadı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

GENÇLERBİRLİĞİ FIRATCAN İLE ÖNE GEÇTİ

50' Gençlerbirliği hızlı hücumda Galatasaray savunmasını az adamla yakaladı. İlk pozisyonda Metehan'ın şutunda kaleci Günay'dan seken top direğe çarparak geri döndü. Seken topu tamamlayan Fıratcan Üzüm Gençlerbirliği'ni öne geçirdi.

GALATASARAY BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

53' Galatasaray'ın hızlı atağında Icardi'nin arka direğe doğru gönderdiği topa Ahmed Kutucu gelişine vurdu. Erhan üzerine gelen sert şutta topu kornere çeldi.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

56' Barış oyuna girer girmez tehlike yarattı. Barış'ın ortasında Eren Elmalı'nın kafayla arka direğe sektirdiği topa Noa Lang yetişemedi.

OĞULCAN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

57' Oğulcan uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı.

SANE FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

68' Ceza sahası önünde Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Leroy Sane geçti. Sane'nin frikikten şutunda top direğin hemen üstünden az farkla dışarı gitti.

SINGO'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

71' Nhaga'nın şutunda kaleci Erhan'dan seken topu Singo tamamladı. Ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

GENÇLERBİRLİĞİ TRAORE İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

83' Kornerden yapılan ortada topu sektiren Günay'ın hatası pahalıya patladı. Adama Traore fırsatçılığını konuşturarak topu ağlarla buluşturdu.

OSIMHEN GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

87' Ceza sahası içerisinde dar açıda topla buluşan Victor Osimhen şutunda isabeti bulamadı. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

ERHAN GOLE İZİN VERMEDİ

90+6' Barış Alper Yılmaz ceza sahası içine sokularak şutunu çekti. Köşeye giden topu Erhan son anda kornere çelerek gole izin vermedi.