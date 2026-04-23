Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçın hakemi ise Cihan Aydın.
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.
Alanyaspor: Victor, Lima, Ümit, Duarte, Maestro, İbrahim, Janvier, Fatih, Hadergjonaj, Ui-jo, Güven Yalçın.
BEŞİKTAŞ 1-0 ALANYASPOR (CANLI ANLATIM)
Cihan Aydın'ın düdüğüyle karşılaşmaya Alanyaspor başladı.
BEŞİKTAŞ SAVUNMASI UZAKLAŞTIRDI
3' Alanyaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Juan ortasını yaptı; ancak Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
OH UZAKLARDAN DENEDİ
6' Beşiktaş'ın atağında Oh ceza sahası dışından şutunu attı; ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.
EMİRHAN TOPU KORNERE GÖNDERDİ
10' Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Beşiktaş'ta Emirhan araya girerek topu kornere yolladı.
EL BİLAL ATTI! BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
17' Murillo'nun ortasında El Bilal Toure ceza sahasında vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Beşiktaş 1-0 öne geçti.
ALANYASPOR SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI
19' Beşiktaş'ın sağ kanattan Orkun Kökçü ile yaptığı ortada Alanyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
RIDVAN UZAKLARDAN DENEDİ
25' Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz ceza sahası dışından şutunu çekti. Top dışarıya çıktı.
OH GOLE ÇOK YAKLAŞTI
32' Olaitan'ın akıl dolu ortasında Oh, kafa vuruşunu yaptı; top az farkla dışarıya çıktı.