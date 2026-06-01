Ziyarette Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Dursun Özbek ve çeşitli kurullarda görev alan üyeler hazır bulundu.

Feriköy Mezarlığı'nda bulunan Ali Sami Yen'in kabrine giden Özbek ve beraberindeki heyet, yapılan duaların ardından Beşiktaş'ın unutulmaz başkanlarından Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Özbek, ilk yönetim kurulu toplantısını Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştireceklerini belirtti. Yeni sezon planlamalarının önceden hazırlandığını ifade eden Özbek, kendilerini yoğun bir dönemin beklediğini söyledi. Hem sportif alanda hem de kulüp projelerinde önemli süreçlere girildiğini vurgulayan Özbek, ekip olarak bu döneme hazırlandıklarını dile getirdi. Yeni dönemde başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydeden Özbek, sürecin Galatasaray camiası adına hayırlı olmasını temenni etti.