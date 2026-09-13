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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede yabancı VAR hakemi görev yapacak.

Karşılaşmanın orta hakemi Atilla Karaoğlan olurken, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

VAR KOLTUĞUNDA MATEJ JUG OTURACAK

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının VAR hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug olarak belirlendi. Jug'a AVAR'da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

GÜNÜN VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda da VAR hakemleri açıklandı.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde Erkan Engin, Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir karşılaşmasında ise Eren Özyemişcioğlu VAR olarak görev yapacak.